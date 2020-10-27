Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны до 2035 года Путин пообещал дополнительную поддержку театрам Путин поручил выделить музыкальным школам 8 млрд рублей 27 октября 2020, 17:06 Текст: Алексей Дегтярев

Правительство выделит более 8 млрд рублей для музыкальных школ и школ искусств по национальному проекту «Культура», сообщил президент Владимир Путин. Глава государства в ходе заседания совета по культуре и искусству предложил обсудить «уникальную, всемирно признанную [российскую] систему массового музыкального образования, которое всегда играло огромную роль в гуманитарном, творческом образовании, раскрытии талантов детей», передает ТАСС. «На оборудование для музыкальных школ и школ искусств в рамках нацпроекта «Культура» выделяется более 8 млрд рублей», – сказал Путин. Также он поручил привести в порядок здания школ, которым требуется ремонт. «Я знаю, что коллеги предлагают зафиксировать особый статус музыкальных и художественных школ, училищ и вузов в самой системе российского образования. Конечно, было бы полезно услышать ваше мнение и по этому вопросу», – сказал глава государства.

