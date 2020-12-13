Британцев предупредили о нашествии крыс из-за закрытия пабов

В Великобритании из-за закрытия пабов и ресторанов голодные крысы полезут в жилые дома, пишут СМИ.

Учитывая наступающие холода, крысы и мыши будут искать укрытие и пищу. За последний месяц большая часть служб по борьбе с вредителями сообщила об увеличении количества обращений домохозяйств за помощью в борьбе с крысами. Отмечается, что многие крысы «мутируют», вырастая до 30 см в длину и вырабатывая устойчивость к ядам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.

Жителям Великобритании советуют не скапливать запасы еды на Рождество, поскорее избавляться от отходов, обеспечить герметичность мусорных ведер, проверить дом на наличие трещин и отверстий в стенах и трубопроводах, использовать ловушки для грызунов. Не стоит хранить пищу в хозяйственных пристройках. Крысы могут распространять болезнь Вейля и другие заболевания.

В конце октября в Великобритании объявили о введении общенационального карантина. С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений. При этом власти Великобритании задумались о введении «ковидных» паспортов.