BioNTech предсказала успех в борьбе с коронавирусом в 2021 году

Ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль к концу лета, заявил гендиректор биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин.

Он заявил, что «решение найдено», есть возможность «произвести много доз вакцин», от которых «будет польза» и которые «показали эффективность». Шахин сказал: «Мы должны быть уверены, что мы сможем контролировать эту болезнь и пандемию самое позднее к концу следующего лета». Уже к апрелю вакцинация сможет серьезно изменить ситуацию, добавил Шахин. По его словам, в BioNTech «убеждены, что смогут обеспечить 1,3 млрд доз вакцины в 2021 году», и «проводят оценку того, смогут ли доставить еще больше доз в 2021 году», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США выдало компаниям BioNTech и Pfizer разрешение на использование вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.