Pfizer получила лицензию на использование вакцины от коронавируса в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США выдало компаниям BioNTech и Pfizer разрешение на использование вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

В заявлении FDA говорится, что «есть основания сделать вывод при учете имеющихся научных данных, что известная и потенциальная польза вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech превышает известные и потенциальные риски, связанные с ней», есть «основания считать, что вакцина Pfizer и BioNTech от COVID-19 может быть эффективной». Регулятор получил сведения о более чем 37,5 тыс. участниках испытаний в возрасте 16 лет и старше и «не выявил конкретных опасений относительно безопасности, которые бы не позволяли дать разрешение на регистрацию в чрезвычайных обстоятельствах». FDA получило подтверждение того, что эффективность вакцины составляет 95% после введения второй дозы. Как пишет New York Times, решение FDA означает, что в ближайшие дни миллионы американцев будут вакцинированы, передает ТАСС.

Трамп подтвердил, что FDA одобрило вакцину. Он заявил, что США «добились медицинского чуда, за девять месяцев смогли получить безопасную вакцину». Президент США отметил, что власти страны «дали Pfizer и другим компаниям много денег, надеясь на такой результат», передает РИА «Новости».

Как заявил Трамп, «Pfizer и Moderna объявили, что их вакцины эффективны приблизительно на 95%, далеко за пределами ожиданий, эти вакцины также очень безопасны», они преодолели «золотой стандарт безопасности», а США стали «первой страной, создавшей безопасную вакцину». Кроме того, он заверил, что в США «обеспечили возможность того, чтобы эта вакцина была бесплатной для всех американцев».

«Пандемия, может, и началась в Китае, но мы завершим ее прямо здесь, в Америке», – сказал Трамп, добавив, что вакцина позволит «вернуться к нормальной жизни», при этом «первая вакцинация произойдет меньше чем через 24 часа», поставки вакцины в различные штаты уже начались.