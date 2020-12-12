Украинские СМИ припомнили Гафту слова о Крыме

Украинские СМИ отреагировали на смерть народного артиста РСФСР Валентина Гафта, скончавшегося в субботу, припомнив ему высказывания о Крыме и войне в Донбассе.

«Артист стал одной из самых цитируемых персон, кто негативно высказывался о событиях на Украине, связанные с Крымом и Донбассом», – написал портал «Обозреватель».

Издание вспомнило, как артист обвинял власти Украины в убийствах своих граждан в ДНР и ЛНР и называл Крым российским. Также портал напомнил заявления Гафта о том, что он верит российским СМИ и президенту Владимиру Путину.

«Какими бы ни были отношения между Россией и Украиной, нельзя было доводить до гибели людей, до уничтожения сел и деревень. Это дикость. К сожалению, человек не всегда бывает человеком, а наоборот – дикарем и уродом. Какой бы ни была советская власть, у нас была настоящая дружба народов, нам в голову не могло прийти, что украинцы и россияне будут воевать друг с другом», – цитирует издание актера.

При этом отмечается, что Гафт высказывался положительно о самой Украине и даже находился в так называемом белом списке деятелей культуры, однако позже заявил, что предпочел бы оказаться в черном списке.

«Мне Украина предлагает: приезжайте к нам в гости – свободный въезд. Но кому она нужна в таком виде? Как можно ехать к людям, с которыми ты воюешь? Они говорят: приезжайте, выступайте. А потом? Будем опять вас убивать? Это смешно – говорить о свободном въезде», – приводятся слова актера.

Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни. В августе 2019 года актер перенес инсульт, а в сентябре был частично парализован. Врачи оценивали состояние артиста как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требовалась хирургическое вмешательство.