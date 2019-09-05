Валентина Гафта парализовало после инсульта

Перенесший инсульт артист Валентин Гафт частично парализован, сообщают СМИ.

Актер на данный момент проходит реабилитацию в одной из московских клиник, передает РЕН-ТВ.

При этом врачи оценивают состояние Гафта как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требуется хирургическое вмешательство, утверждает телеканал.

Напомним, в начале августа сообщалось, что народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. В конце августа супруга актера Ольга Остроумова пояснила, что его выписали из больницы и направили на реабилитацию.