Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии здоровья актера

Артиста Валентина Гафта выписали из больницы и направили на реабилитацию, сообщила его супруга Ольга Остроумова.

«Его выписали из больницы, перевели в реабилитационный центр. Состояние стабильное, не хуже, слава богу», – передает ТАСС слова Остроумовой.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года.

Активно снимался в кино, в том числе во многих культовых советских картинах «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и других.

Обладатель множества наград, в их числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011).

Напомним, седьмого августа сообщалось, что народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Остроумова подтвердила, что актер находится в больнице.