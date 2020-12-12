Умер Валентин Гафт

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова. Смерть актера подтвердили и в театре «Современник».

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», – передает слова Остроумовой ТАСС.

Смерть Гафта подтвердили и в театре «Современник».

«Сегодня не стало нашего Валентина Иосифовича Гафта...», – говорится в сообщении театра в Facebook.

В августе 2019 года артист был госпитализирован после инсульта, состояние Гафта оценивалось как удовлетворительное. Супруга актера сообщала, что его состояние нормализовалось и он был переведен в реабилитационный центр.

В начале сентября Гафт был частично парализован, врачи оценивали состояние артиста как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требовалась хирургическое вмешательство.

За несколько дней до этого Гафт отметил 85-летие. С днем рождения актера поздравил президент Владимир Путин, отметив, что артист «принадлежит к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей».

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году окончил школу-студию МХАТ. Он дебютировал на сцене в Театре имени Моссовета, перейдя позже в Московский драматический театр. С 1969 года был актером театра «Современник». Первую роль в кино получил в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте», где сыграл убийцу.

Наибольшую известность Гафту принесли роли в картинах Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…». В 1984 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Артист был президентом российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро». Награжден орденом Дружбы (1995), орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.