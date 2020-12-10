Умер Валентин Гафт

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12 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 15:42  |  vz.ru
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Санкции США не смогли остановить трубоукладчиков «Северного потока – 2»

Россия официально возобновляет строительство «Северного потока – 2» наперекор санкциям США OLIVER DENZER/Reuters
Одиссея российских трубоукладчиков «Фортуна» и «Академик Черский», чьи названия узнала вся страна, похоже, окончена. Несмотря на санкции США, Россия официально возобновляет строительство «Северного потока – 2». Пока только в немецких водах, но эксперты уверены, что следом укладка труб стартует и на основном недостроенном участке – в водах Дании. Когда же будет достроен газопровод? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как шотландец обеспечил важнейшие морские победы России

Самуил Карлович Грейг внес важнейший вклад в становление русского флота во времена Екатерины II Николай Аргунов
12 декабря (30 ноября по старому стилю) 1735 года появился на свет Сэмюэл Грейк – будущий российский флотоводец Самуил Карлович Грейг, человек, внесший славные страницы в историю русского оружия. Почему и как он стал подданным Российской империи, патриотом России – и какую роль сыграл защите Санкт-Петербурга от оккупации Швецией? Подробности...
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Как жена Саакашвили вступила в загадочную связь с чеченским бандитом

Что связывает жену Саакашвили с чеченским террористом? REUTERS/Valentyn Ogirenko
В процессе расследования в Берлине дела об убийстве 23 августа 2019 года бывшего чеченского боевика и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили случилась сенсация. Следствие вызвало для дачи показаний Сандру Рулофс, жену бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Что может рассказать данный свидетель – и почему это крайне важно для России? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Помидорные войны неприятны, но неизбежны

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва ввела санкции против азербайджанских помидоров и яблок. Некоторые россияне возмущены очередной плодоовощной войной, ведущейся за их счет. Однако они должны вспомнить, в чьих интересах эти конфликты ведутся. Подробности...
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Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
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Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Алексей Герман
Алексей Герман, российский кинорежиссёр, сценарист
Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости – его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам. Странно жил. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 5 комментариев

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
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Борщ может быть:
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    Умер Валентин Гафт

    Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище  (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
    Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище&#160;(фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
    После окончания Школы-студии МХАТ Гафт сменил несколько театров, но потом обосновался в «Современнике». Широкую известность ему принесло сотрудничество с режиссером Эльдаром Рязановым&#160;(фото: Максимов/РИА Новости)
    Коллеги Гафта вспоминали, что в самом начале творческого пути он был очень стеснителен и всегда недоволен своим исполнением. На фото Андрей Миронов (слева) и Валентин Гафт (справа) в фильме «Мститель»&#160;(фото: Пищальников/РИА Новости)
    «Бескорыстное самоотверженное служение искусству – его призвание, его крест. Отдать себя целиком без остатка спектаклю или фильму для него как для любого человека дышать. Для Гафта театр – это храм. Он подлинный фанатик сцены», – писал в своих воспоминаниях Эльдар Рязанов. На фото Гафт в роли Генриха IV в одноименном спектакле, Мария Постникова – в роли Фриды, театр «Современник»&#160;(фото: Христофоров Валерий/ТАСС)
    Гафту в равной степени удавались разные герои, порой прямо противоположные. От храбрых гусар до отпетых преступников и рафинированных интеллигентов. На фото кадр из фильма «Гараж»&#160;(фото: Мосфильм,
    Валентин Гафт вспоминал: «Когда учился в Школе-студии, думал, что всю жизнь буду играть «кушать подано», и ведь как повезло!». На фото писатель Чингиз Айтматов (слева) и актер Валентин Гафт, сыгравший роль Бостона в спектакле «Плаха» в домашнем театре &#160;(фото: Виктор Будан/Фотохроника ТАСС)
    «Современник» стал главным театральным дома Гафта, где он проработал с 1969 года. На этой сцене он сыграл героев в пьесах русских классиков – в «Обыкновенной истории» Гончарова, «Вишневом саде» и «Трех сестрах» Чехова, «Ревизоре» Гоголя, «Пигмалионе» Шоу и в других спектаклях&#160;(фото: Владимир Вяткин/РИА Новости)
    Последнюю свою роль Гафт сыграл в спектакле «Пусть существует пространство…», премьера которого состоялась в начале сезона 2017-2018. Это исповедальная работа актера &#160;(фото: Яцина Владимир/ТАСС)
    Валентин Гафт и Елена Яковлева в пьесе «Уйди-уйди» драматурга Николая Коляды. «Он великий артист. Он стоит на алмазной горе, а я – в темноте и сбоку. Он иногда играл в моих пьесах так, что потолок в зале от счастья падал, а я смотрел и просто с ума сходил. А иногда – все то же самое, в тех же спектаклях, но так плохо, будто провинциальный артист в 1952 году. Человек настроения. Актер настроения», – вспоминал в прошлом году Коляда&#160;(фото: Яковлев Александр/ТАСС)
    Валентин Гафт (Он) в роли пожилого зайки-зазнайки и Нина Дорошина (Она). Сцена из спектакля «Заяц. Love Story» в постановке Галины Волчек&#160;(фото: Александр Куров/ТАСС)
    Валентин Гафт во время прогона своего авторского спектакля «Сон Гафта, пересказанный Виктюком». В этом сне участвуют все, кто только можно – от Сталина до Жванецкого&#160;(фото: Александр Куров/ТАСС)
    Гафт в роли Воланда в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита»&#160;(фото: Пресс-служба ГК
    Валентин Гафт во время выступления в музыкально-поэтической композиции с хором Владимира Минина «Скажи, он дьявол или Бог...?» в концертном зале им. Чайковского в Москве&#160;(фото: Евгений Биятов/РИА Новости)
    «Отчего так предан пес, И в любви своей бескраен? Но в глазах всегда вопрос Любит ли его хозяин». Стихи Валентина Гафта для фильма «Елки-3». На фото Гафт с другими актерам на пресс-конференции, посвященной выходу фильма &#160;(фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)
    «Ушел из жизни великий артист, яркий и необыкновенно талантливый человек, поэт с уникальным чувством слова». Такими словами президент Владимир Путин выразил соболезнование жене народного артиста РСФСР Валентина Гафта&#160;(фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС)
    У Гафта «был трудный характер», режиссерам с ним было сложно, но иногда «он прыгал дальше, чем режиссер». «Он включал некую божественную, великую импровизацию актерскую, которая неуловима, и дальше он уже создавал какие-то замечательные образы, надстраивая и развивая режиссера», – сказал художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин &#160;(фото: Артем Геодакян/ТАСС)


     
     
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