Пушков раскритиковал предложение Грузии создать «Кавказскую платформу»

«Грузия пытается собрать противников России и оказать дополнительное давление на нашу страну», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили создать «Кавказскую платформу» для диалога с Россией.

«Эта платформа будет создана не для диалога с Россией, а против него. «Кавказская платформа» является аналогом «Крымской платформы», в которой участвуют люди, постоянно выступающие против России и не готовые ни к какому диалогу с ней», – сказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, президент Грузии Зурабишвили «пытается собрать противников России, подключить к работе представителей международных организаций и создать механизм дополнительного давления на Россию».

«Но Зурабишвили надо думать не о том, как создавать бессмысленные платформы, а о том, как наладить диалог с Абхазией и Южной Осетией. Там живут народы, которые Грузия от себя оттолкнула, и теперь они не хотят возвращаться в ее состав. Для России же вообще никакого значения не имеет, будет эта платформа существовать или нет», – заключил он.

Ранее в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила создать «Кавказскую платформу» – новый региональный формат для диалога с Россией. «Нужен новый подход с учетом наших соседей по Кавказу и новых реалий. Нужно, чтобы Грузия вернула себе объединяющую, историческую роль двигателя на Кавказе», – заявила Зурабишвили.

По ее словам, диалог – это не значит признание чего-то. «Переговоры – не значит уступать. А отказ от дипломатии – это потеря всех рычагов и заморозка», – пояснила грузинский лидер, добавив, что при выстраивании подобного диалога «нам необходима на этом направлении поддержка наших партнеров».

Грузинский политолог Сосо Цинцадзе считает, что подобное предложение может быть реализовано только после тщательной подготовки и с учетом ключевой роли России. «Боюсь, что если Москве будут предлагать просто разделить влияние с другими внешними игроками, она вряд ли с этим согласится. А пока в Москве не выскажутся однозначно и понятно, то все предложения – только лирика и фольклор», – отметил аналитик.

Также в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин поддержал идею Баку о создании «платформы шести» для обеспечения региональной безопасности. В нее могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения. «Господин Путин к этой идее относится положительно. В телефонном разговоре он спросил, какое у меня мнение на этот счет. Я ему ответил, что после того как президент Азербайджана Ильхам Алиев отнесся к этому положительно, то важно, чтобы и я к тому относился положительно. В этой теме даже Грузия вышла в повестку дня», – сказал Эрдоган.

В четверг 3 декабря в Верховной раде Украины было создано межфракционное депутатское объединение «Крымская платформа» для обсуждения вопросов возращения Крыма в состав Украины.