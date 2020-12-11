Грузинский эксперт: Для создания «Кавказской платформы» ключевой будет позиция России

Авторитетный грузинский эксперт по вопросам внешней политики Сосо Цинцадзе считает, что предложения Тбилиси, Киева и Анкары о новых переговорных форматах – «платформах» могут быть претворены в жизнь только после тщательной подготовки и с учетом ключевой роли России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Пока все это интересные, но декларативные идеи, пока не вижу большой жизнеспособности. В ходе черновой работы будет выявлена масса противоречий, на их преодоление уйдет много времени, не меньше года», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

«Важно дождаться, пока новый президент США и его администрация заработают в полную силу, чтобы узнать их отношение к решению проблем Украины и нашего региона», – сказал он.

«Кроме того, если Россия не будет играть ключевой роли в этих предлагаемых форматах, она будет относиться к ним с подозрением, – сказал Сосо Цинцадзе. – Конечно, Москва в курсе таких идей, вот и президент Турции это признал. Он обязательно бы посоветовался с Кремлем».

«Боюсь, что если Москве будут предлагать просто разделить влияние с другими внешними игроками, она вряд ли с этим согласится. А пока в Москве не выскажутся однозначно и понятно, то все предложения – только лирика и фольклор», – отметил аналитик.

Кроме того он прогнозирует затруднение координаций между платформами Киева и Тбилиси из-за похолодания в отношениях двух стран, что вызвано фактором экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, скрывающегося на Украине от грузинского правосудия.

«Можно сказать, что между Грузией и Украиной сейчас нет отношений», – заявил эксперт.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в пятницу на первом заседании избранного осенью парламента Грузии выступила за создание нового регионального формата – «Кавказской платформы». «Нужен новый подход с учетом наших соседей по Кавказу и новых реалий. Нужно, чтобы Грузия вернула себе объединяющую, историческую роль двигателя на Кавказе», – заявила она. По ее словам, «надо думать о «Платформе Кавказского мира», которая объединит страны Кавказа, внешних акторов и международные организации».

Отметим, что недавно в Верховной раде Украины появилось межфракционное объединение «Крымская платформа» для привлечения международного внимания к вопросу Крыма. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в Баку, заявил, что в регионе Южного Кавказа возможно создание «платформы шести» для развития сотрудничества. «Мы сегодня с моим братом (Алиевым) обсуждали возможность создания платформы из шести стран – Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании – Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона», – сказал Эрдоган. Он также заявил, что Турция готова «открыть двери» для Армении. «Мы сторонники мира в регионе, готовы открыть двери для Армении. У нас нет проблем с армянским народом», – сказал Эрдоган. В свою очередь азербайджанский президент Ильхам Алиев также заявил, что Баку и Анкара должны сформировать новую платформу сотрудничества в регионе. «Мы готовы к послевоенному периоду. Мы должны сформировать новую платформу сотрудничества в регионе. Это может быть многосторонняя платформа. И все страны региона, которые будут участвовать в ней, могут извлечь из этого только выгоду», – сказал Алиев.

В пятницу Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин поддержал идею Баку о создании платформы для обеспечения региональной безопасности, в которую могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения. «Господин Путин к этой идее относится положительно. В телефонном разговоре он спросил, какое у меня мнение на этот счет. Я ему ответил, что после того как президент Азербайджана Ильхам Алиев отнесся к этому положительно, то важно, что бы и я к тому относился положительно. В этой теме даже Грузия вышла в повестку дня», – сказал Эрдоган.