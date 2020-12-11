Эрдоган заявил о поддержке Путиным идеи создания «платформы шести»

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею Баку о создании платформы для обеспечения региональной безопасности, в которую могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Господин Путин к этой идее относится положительно. В телефонном разговоре он спросил, какое у меня мнение на этот счет. Я ему ответил, что после того как президент Азербайджана Ильхам Алиев отнесся к этому положительно, то важно, что бы и я к тому относился положительно. В этой теме даже Грузия вышла в повестку дня», – сказал Эрдоган, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Хабертюрк».

Ранее Эрдоган на конференции в Баку заявил, что в регионе Южного Кавказа возможно создание «платформы шести» для развития сотрудничества. Также он заявил, что подход его российского коллеги в решении кризиса в Нагорном Карабахе сыграл важную роль.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе.

11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.