Президент Грузии призвала создать «Кавказскую платформу» для диалога с Россией

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в пятницу, выступая на первом заседании избранного осенью парламента Грузии, выступила за создание нового регионального формата – «Кавказской платформы», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нужен новый подход с учетом наших соседей по Кавказу и новых реалий. Нужно, чтобы Грузия вернула себе объединяющую, историческую роль двигателя на Кавказе», – заявила она.

По ее словам, «надо думать о «Платформе Кавказского мира», которая объединит страны Кавказа, внешних акторов и международные организации».

Саломе Зурабишвили также отдельно прокомментировала вопрос переговоров с Россией по вопросу «оккупированных территорий», как Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию после войны-2008.

«Диалог – это не значит признание чего-то. Переговоры – не значит уступать. А отказ от дипломатии – это потеря всех рычагов и заморозка», – сказала она.

«У диалога есть свой формат, и нам необходима на этом направлении поддержка наших партнеров», – отметила президент Грузии.

Отметим, что недавно в Верховной раде появилось межфракционное объединение «Крымская платформа». Его сопредседателями были избраны депутаты от различных партий: Рустем Умеров, экс-глава запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ЕС готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики. А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает инициативу украинской стороны по саммиту «Крымская платформа», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма под контроль Киева.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в сути «Крымской платформы».