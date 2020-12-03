На Украине создали депутатское объединение «Крымская платформа»

В Верховной раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Крымская платформа», заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Сообщаю о создании в Верховной раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения «Крымская платформа», – цитирует РИА «Новости» Разумкова.

По его словам, сопредседателями объединения избраны депутаты от различных партий - Рустем Умеров, экс-глава запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ЕС готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает инициативу украинской стороны по саммиту «крымская платформа», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма под контроль Киева.