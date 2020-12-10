Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменен

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года, который должен был пройти в Хорватии, отменен из-за пандемии коронавируса, сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

Также отменяется финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21, запланированный на 10-13 декабря 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ISU.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале был также отменен из-за пандемии.