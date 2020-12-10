Кировский губернатор сделал 31 декабря выходным днем в регионе

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о том, что 31 декабря в регионе станет выходным днем, рабочий день переносится на субботу, 26 декабря, сообщило областное правительство.

Члены профсоюзов обратились к Васильеву с просьбой сделать 31 декабря в области выходным днем, сообщается на сайте регионального правительства.

«Мы уже не в первый раз переносим рабочий день с 31 декабря на одну из суббот, чтобы последний день в году был выходным. В этом году мы такое решение также обязательно примем», – заявил глава региона.

Васильев отметил, что постановление правительства и указ губернатора распространяются на государственных и муниципальных служащих. «А как будут поступать другие предприятия – зависит от решения их руководства», – напомнил он.

Ранее правительство приняло решение, что последний день 2020 года будет рабочим, в отличие от следующего года, а регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря.

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Вслед за ней 31 декабря решили сделать выходным в Крыму, Мурманской области, Костромской области и Татарстане. Затем губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил 31 декабря нерабочим днем.