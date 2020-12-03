В Крыму 31 декабря объявили выходным

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что 31 декабря на полуострове станет выходным днем для госслужащих, работников подведомственных организаций и учреждений, а также для муниципалитетов.

«Принято решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений. Такую же рекомендацию получили муниципалитеты», – заявил Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что рабочий четверг 31 декабря переносится на субботу, 26 декабря. «Это уже стало доброй традицией, поскольку в этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами», – отметил глава Крыма.

Аксенов напомнил, что Новый год – семейный праздник, с учетом эпидемиологической обстановки важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. «Призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год», – добавил он.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, а регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря. Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным, стала Белгородская область.