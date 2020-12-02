Первый российский регион объявил 31 декабря выходным

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков первым в России подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года объявляется в регионе выходным, отработка за него будет проходить 26 декабря.

«Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года... Предоставить работникам подразделений... другой день отдыха 31 декабря 2020 года», – говорится в распоряжении, передает РИА «Новости».

Органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам рекомендуется «рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений».

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, а регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря.