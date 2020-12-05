Мурманская область объявила 31 декабря выходным

Последний день 2020 года будет для жителей Мурманской области нерабочим, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«31 декабря в этом году выпадает на четверг. Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями», – написал губернатор в Facebook.

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Вслед за ней 31 декабря решили сделать выходным в Крыму и Татарстане.

Ранее правительство приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, а регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря.