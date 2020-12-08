Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днем

Последний день года, 31 декабря, в Камчатском крае будет нерабочим, заявил губернатор региона Владимир Солодов.

«Принято решение о том, что 31 декабря мы будем объявлять нерабочим днем. Это позволит нашим жителям спокойно сосредоточится на подготовке к празднику завершить все необходимые организационные вопросы, купить продукты и все, что нужно для праздника и создания праздничной атмосферы», – цитирует РИА «Новости» Солодова.

По его словам, в ближайшее время планируется принять соответствующие нормативные акты на уровне региона, а также направить рекомендации в муниципалитеты. Вместе с тем, отметил губернатор, рабочим днем станет 26 декабря.

«В соответствии с процедурой 26 декабря будет объявлен рабочим днем – это последняя суббота перед новогодними праздниками», – добавил глава региона.

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Вслед за ней 31 декабря решили сделать выходным в Крыму, Мурманской области , Костромской области и Татарстане.

Ранее правительство приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, а регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря.