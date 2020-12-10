Джордж Клуни попал в больницу из-за похудения

Американский актер Джордж Клуни попал в больницу, экстренно сбросив вес для съемок фильма «Полночное небо», режиссером которого он является.

Газета Mirror сообщает, что за четыре дня до начала работы над своим фильмом Клуни госпитализировали с сильной болью в животе. Врачи диагностировали у актера панкреатит, и он был вынужден провести в больнице несколько дней, передает РИА «Новости».

«Я думаю, я слишком сильно старался сбросить вес и, возможно, не следил за собой», – сказал актер.

Клуни считает, что его диета могла способствовать заболеванию. Он похудел почти на 13 килограммов, чтобы сыграть больного раком астронома, выжившего после глобальной катастрофы.

Актер заявил, что фильм «Полночное небо» является для него самым большим проектом на сегодняшний день, и ему нужно было оставаться в отличной форме, чтобы довести работу до конца.

«Потребовалось несколько недель, чтобы поправиться, а для режиссера это было непросто, так как нужна энергия», – отметил актер.

Как отмечает издание, помимо похудения для съемок в фильме актеру также пришлось перестать бриться, от чего его супруга адвокат Амаль Клуни была не в восторге.

«Я отрастил длинную уродливую бороду, моему сыну она понравилась, потому что он прятал в нее всякое (...) Но моя жена и дочь были счастливы, когда ее (бороды) не стало, так как было сложно найти лицо под всем этим беспорядком», – рассказал он.

Ранее актер Бред Питт рассказал, как разыграл Джорджа Клуни с помощью целого города.