Бред Питт рассказал, как разыграл Джорджа Клуни с помощью целого города

Американский актер Бред Питт решил подшутить над коллегой по съемкам фильма «Двенадцать друзей Оушена» Джорджем Клуни, в розыгрыш он попытался вовлечь целый город.

Клуни рассказал в интервью журналу GQ, что часть киноленты снималась в Комо в Италии, где артист прожил несколько лет, передает РИА «Новости».

По его словам, Питт разослал всем местным жителям, а также расклеил по всему городу листовки с призывом «по-особенному» относиться к Клуни.

«Пожалуйста, обращайтесь к Джорджу Клуни только по имени его персонажа в фильме – Дэнни Оушен. И не смотрите ему прямо в глаза», – говорилось в листовках.

На эти сообщения отреагировали местные СМИ.

«Газеты писали: «Дьявол! Джордж Клуни – дьявол». Ужасная история, за которую я ему позже отомстил», – вспоминает актер.

Напомним, фильм «Двенадцать друзей Оушена» режиссера Стивена Содерберга вышел на экраны в 2004 году. Помимо Джорджа Клуни и Бреда Питта, в нем сыграли Мэтт Дэймон, Кэтрин Зета-Джонс, Джулия Робертс, Венсан Кассель.

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