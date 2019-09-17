Брэд Питт «победил» Джорджа Клуни в космосе

В ходе прямой связи актера Брэда Питта и астронавта НАСА Ника Хейга звезда Голливуда удивился обилию оборудования на МКС и напросился на комплимент из космоса.

Фильм с участием Питта «К звездам», в котором его герой отправляется в далекие галактики на поиски отца, исследовавшего космос, выходит в широкий прокат в США 20 сентября.

«Скажу тебе, наш корабль (в фильме) был немного чище. Ты вообще знаешь, что это все вокруг тебя на стенах?», – передает РИА «Новости» вопрос актера астронавту Хейгу в ходе состоявшегося в понедельник сеанса видеосвязи с МКС.

Хейг отметил, что хотя в ходе подготовки экипаж знакомится с обстановкой станции, по прибытии на нее требуется время, чтобы освоиться.

Питт также поинтересовался у астронавта, как экипаж справляется со своими «биологическими часами» в условиях, когда на МКС 16 раз за земные сутки встает и садится солнце.

«Мы используем различные световые спектры: утром это яркий голубой свет, постепенно позднее в течение дня он приходит к более сбалансированному спектру и ночью мы не используем голубой свет», – рассказал астронавт НАСА.

По его словам, экипаж работает по 12 часов в сутки, а ночные смены полностью отданы специалистам на Земле.

«Ночная смена – это огромная команда на Земле, они контролирует порядка 95% всего, что происходит на станции», – сказал астронавт НАСА, отметив, что усилия по поддержанию работы МКС являются международными.

Завершая разговор, Питт попросил астронавта поделиться с ним экспертным мнением: «Ник, нужна твоя экспертиза. Кто был более правдоподобен – Клуни (Джордж Клуни сыграл астронавта в фильме «Гравитация» 2013 года) или Питт?».

«Ты, абсолютно точно!», – ответил астронавт, добавив, что экипаж МКС уже успел посмотреть новый фильм с участием Питта.

«Самый важный вопрос: кто контролирует (на МКС) диджейский пульт?» - спросил актер астронавта НАСА.



«У нас меняющийся список, мы делаем это по очереди, и здорово, что к этому добавляется международная нотка: у нас есть итальянский астронавт, американские астронавты и два космонавта, поэтому услышать немного традиционной музыки из России за ужином – это очень приятная перемена и погружение», – рассказал актеру член экипажа МКС.

Он добавил, что музыкальное разнообразие «помогает действительно ценить международную составляющую экипажа».

В августе астронавт Лука Пармитано стал «первым космическим диджеем».

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