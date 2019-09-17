Брэд Питт «победил» Джорджа Клуни в космосе

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17 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 08:22  |  vz.ru
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Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
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Как Польша превратилась в «гиену Европы»

Карикатура на Юзефа Пилсудского в советской печатиФото: Борис Ефимов
Участие Сталина в последнем на сегодняшний день разделе Польши дает современной Варшаве повод уравнивать его с Гитлером и говорить о «равной» ответственности СССР и Рейха за начало войны. При этом намеренно забываются очень важные подробности, благо они выставляют Польшу в предельно черном свете и делают той самой «гиеной Европы», о которой писал Черчилль. Подробности...
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Русская церковь одержала большую победу над Константинополем

Практически неизбежны суды за храмы и другую недвижимость, в первую очередь – за собор Александра Невского и Сергиевское подворьеФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За почти две тысячи лет существования христианства Церкви чаще разъединялись, чем объединялись. Тем ценнее принятое в день церковного нового года решение о возвращении большинства приходов «Русского экзархата» в Западной Европе под руку Московской патриархии. В РПЦ это событие уже объявили завершением «драмы разделения русского народа». Смирится ли Константинополь с воссоединением Русской православной церкви? Подробности...
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США предрекли Крыму участь Прибалтики

Президентов прибалтийских государств в прошлом году принимали в Белом домеФото: Carlos Barria/Reuters
Крым рано или поздно вернется в состав Украины, так же как это произошло с восстановлением независимости прибалтийских стран, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Такие слова лучше всего характеризуют непонимание американцами и политики России, и нашей истории. А это лишает их способности к стратегическому прогнозированию. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Убийцами рабочих мест являются не роботы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерал-глобалистская элита целенаправленно подавляет и уничтожает субъект роста – человека, ориентированного на труд, приумножение благосостояния и освоение новых пространств. Такой человек больше не нужен. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Курск выбрал современную власть

Константин Комков, политолог, член Общественной палаты РФ
Итоги выборов в Курской области еще раз показали, что запрос на позитивные изменения достаточно велик. Куряне проголосовали за того кандидата, кто способен эффективно действовать в непростых экономических условиях. Подробности...
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          Для вас венчание в церкви, это:
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          • Религиозное таинство

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          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Брэд Питт «победил» Джорджа Клуни в космосе

                 17 сентября 2019, 07:53
              Фото: Francois Duhamel/Zuma/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              В ходе прямой связи актера Брэда Питта и астронавта НАСА Ника Хейга звезда Голливуда удивился обилию оборудования на МКС и напросился на комплимент из космоса.

              Фильм с участием Питта «К звездам», в котором его герой отправляется в далекие галактики на поиски отца, исследовавшего космос, выходит в широкий прокат в США 20 сентября.

              «Скажу тебе, наш корабль (в фильме) был немного чище. Ты вообще знаешь, что это все вокруг тебя на стенах?», – передает РИА «Новости» вопрос актера астронавту Хейгу в ходе состоявшегося в понедельник сеанса видеосвязи с МКС.

              Хейг отметил, что хотя в ходе подготовки экипаж знакомится с обстановкой станции, по прибытии на нее требуется время, чтобы освоиться.

              Питт также поинтересовался у астронавта, как экипаж справляется со своими «биологическими часами» в условиях, когда на МКС 16 раз за земные сутки встает и садится солнце.

              «Мы используем различные световые спектры: утром это яркий голубой свет, постепенно позднее в течение дня он приходит к более сбалансированному спектру и ночью мы не используем голубой свет», – рассказал астронавт НАСА.

              По его словам, экипаж работает по 12 часов в сутки, а ночные смены полностью отданы специалистам на Земле.

              «Ночная смена – это огромная команда на Земле, они контролирует порядка 95% всего, что происходит на станции», – сказал астронавт НАСА, отметив, что усилия по поддержанию работы МКС являются международными.

              Завершая разговор, Питт попросил астронавта поделиться с ним экспертным мнением: «Ник, нужна твоя экспертиза. Кто был более правдоподобен – Клуни (Джордж Клуни сыграл астронавта в фильме «Гравитация» 2013 года) или Питт?».

              «Ты, абсолютно точно!», – ответил астронавт, добавив, что экипаж МКС уже успел посмотреть новый фильм с участием Питта.

              «Самый важный вопрос: кто контролирует (на МКС) диджейский пульт?» - спросил актер астронавта НАСА.

              «У нас меняющийся список, мы делаем это по очереди, и здорово, что к этому добавляется международная нотка: у нас есть итальянский астронавт, американские астронавты и два космонавта, поэтому услышать немного традиционной музыки из России за ужином – это очень приятная перемена и погружение», – рассказал актеру член экипажа МКС.
              Он добавил, что музыкальное разнообразие «помогает действительно ценить международную составляющую экипажа».

              В августе астронавт Лука Пармитано стал «первым космическим диджеем».

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