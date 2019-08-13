Дебют «первого космического диджея» с МКС запланирован на вторник

Во вторник итальянский астронавт Лука Пармитано, который находится на МКС, выступит с орбиты в качестве диджея, сообщило Европейское космическое агентство.

Он выступит для поклонников электронной музыки, которые собрались на World Club Dome на Ибице. Выступление пройдет «в рамках космической тематической серии», передает РИА «Новости».

Пармитано станет «первым космическим диджеем», сможет «поделиться опытом пребывания на орбите и ценностью музыки как способа связи разных культур».

Во время выступления Пармитано будет находиться в модуле МКС Columbus.

Напомним, корабль «Союз МС-13», на борту которого на МКС прибыли космонавт Александр Скворцов (Роскосмос) и астронавты Эндрю Морган (НАСА) и Лука Пармитано (ЕКА), пристыковался к станции в июле.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД