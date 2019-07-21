Появилось видео стыковки «Союза» с МКС

Видеозапись приближения корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции с Земли сделал британец Мартин Льюис.

На видео, размещенном в Twitter, видно, как в 01.40 мск к станции подходит «Союз МС-13». Запись сделана за восемь минут до стыковки, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся космонавт Александр Скворцов (Роскосмос) и астронавты Эндрю Морган (НАСА) и Лука Пармитано (ЕКА), пристыковался к МКС.

Напомним, ракета с кораблем «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур в субботу.