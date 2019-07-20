«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Ракета с кораблем «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).

На борту находятся трое космонавтов – Александр Скворцов из России, Эндрю Морган из США и Лука Пармитано из Италии, передает ТАСС.

Через 9 минут корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на станцию. Стыковка с МКС запланирована на 1.51 мск

На станции команде предстоит провести множество экспериментов, в том числе – отработать управление роботом-аватаром «Федором».

Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос. На МКС сейчас находятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые попали на станцию со второй попытки 15 марта, а также астронавт НАСА Кристина Кук.

В субботу отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля «Аполлон-11» прилунились на поверхности естественного спутника Земли.