Пилотируемый «Союз» пристыковался к МКС

К МКС пристыковался корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся космонавт Александр Скворцов (Роскосмос) и астронавты Эндрю Морган (НАСА) и Лука Пармитано (ЕКА).

«Есть касание, есть захват», – приводит ТАСС слова представителя ЦУПа.

«Союз» пристыковался к модулю «Звезда». Стыковку провели в автоматическом режиме.

Корабль пристыковался к МКС на четыре минуты раньше запланированного – в 1.47 мск, передает РИА «Новости».

Напомним, ракета с кораблем «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур.

В конце июня на Землю вернулись космонавт Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

На МКС остаются Алексей Овчинин (Россия), а также Ник Хейг и Кристина Кук (США).

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