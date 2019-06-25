Экипаж МКС с россиянином вернулся на Землю

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, а также астронавтами НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давидом Сен-Жаком приземлилась в Казахстане, сообщает Центр управления полетами.

Они провели на МКС семь месяцев, передает РИА «Новости».

«Есть посадка», – приводит ТАСС слова представителя центра.

«Союз» приземлился в 145 км от города Жезказган.

Сейчас на МКС находятся Алексей Овчинин (Россия), а также Ник Хейг и Кристина Кук (США).

Напомним, накануне Кононенко передал руководство на МКС Овчинину.

«Союз МС-13» прибудет на МКС в июле.

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