На МКС сменился глава экспедиции

Российский космонавт Олег Кононенко передал руководство на МКС коллеге из России Алексею Овчинину, акт был подписан 23 июня, сообщает Роскосмос.

«Командир 59-й длительной экспедиции на МКС космонавт Олег Кононенко, возглавлявший ее с декабря 2018 года, и командир 60-й экспедиции космонавт Алексей Овчинин подписали акт передачи полномочий», – сообщается на сайте госкорпорации.

Члены 59-й экспедиции Кононенко и астронавты Энн Макклейн (НАСА) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство) проводят подготовку к возвращению на Землю, посадку планируется произвести в 5.48 мск.

«Работу на околоземной орбите продолжит международный экипаж в составе космонавта Алексея Овчинина, астронавтов Ника Хейга и Кристины Кук. До прихода корабля «Союз МС-13» в июле 2019 года они будут находиться на борту космической станции втроем», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что стоимость полета на МКС на российских пилотируемых кораблях «Союз» для американских астронавтов возросла.

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