Полеты на «Союзе» подорожали для астронавтов НАСА

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.

В отчете СП США говорится, что в 2015 году НАСА заплатило примерно 82 млн долларов за место на «Союзе» по контракту с Роскосмосом.

«Представители программы [коммерческих пилотируемых полетов НАСА] заявили, что не могут публично раскрыть цену, которую НАСА заплатило за эти два новых дополнительных места, но отметили, что стоимость за кресло была на 5% выше, чем в предыдущей модификации контракта [с Роскосмосом] и соответствует инфляции», – передает РИА «Новости» текст документа.

В 2015 году НАСА приобрело у Роскосмоса шесть мест на кораблях «Союз» за 490 млн долларов (или 81,7 млн долларов за место).

Напомним, в мае российская и американская стороны договорились внести поправки в существующий контракт, чтобы обеспечить два дополнительных места для астронавтов НАСА на космических кораблях «Союз».

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