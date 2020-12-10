ЦБ ограничил операции «Киви банка»

Банк России по итогам проверок ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции «Киви банка» (Qiwi Bank). Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов, следует из материалов компании Qiwi.

«ЦБ РФ ввел определенные ограничения в отношении операций Qiwi Bank, в том числе, начиная с 7 декабря 2020 года, приостановление или ограничение большинства видов платежей иностранным торговым компаниям, денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов», – передает ТАСС материалоы компании.

Компания отмечает, что проверка ЦБ проходила с июля по декабрь и касалась периода деятельности банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. Действия регулятора носили плановый характер. В ходе проверки, по данным Qiwi, выявлены определенные нарушения и недостатки, касающиеся прежде всего требований к отчетности и ведению документации. По результатам проверки регулятор также наложил на кредитную организацию штраф в размере 11 млн рублей (около 150 тыс. долларов).

«Мы считаем, что наложенные на нас ограничения в первую очередь обусловлены общими тенденциями к усилению киберезопасности и трансграничных платежей, которые мы проводим», – отметили в компании.

«В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ЦБ для устранения выявленных недостатков и нарушений. Не может быть никаких гарантий, что на нас не будут наложены дополнительные ограничения в результате этих или любых других мер. Наши прошлые и будущие операции также могут стать предметом более пристального внимания ЦБ в результате этих событий. Кроме того, мы принимаем меры для сведения к минимуму воздействия ограничений на наш бизнес, но нельзя гарантировать, что мы добьемся успеха в этом», – отметила компания.

Основным акционером Qiwi является сооснователь компании Сергей Солонин, ему принадлежит 65,7% голосов, банк «Открытие» владеет 13,1% голосов, CEO Qiwi Борис Ким.

Напомним, Роскомнадзор внес сайты платежных сервисов Qiwi и Skrill в реестр запрещенной информации поскольку на отдельных страницах сайтов размещены ссылки на запрещенные онлайн-казино.

Кроме того, реализована возможность принимать платежи для участия в азартных играх.

В Qiwi обещали выполнить предписание Роскомнадзора и удалить запрещенную информацию.

Позднее сайты Qiwi и Skrill были исключены из реестра запрещенной информации.