ЦБ ограничил операции «Киви банка»

Взгляд
10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Россия загнала Зеленского в коронавирусную ловушку

"Отказ властей Украины от российской вакцины является соучастием в убийстве собственных граждан" Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
Вакцина «Спутник V» оказалась в центре политической интриги, направленной против Владимира Зеленского. Он не может принять щедрое предложение российской стороны, как следствие, станет соучастником массового убийства украинских граждан, предупреждают в «пророссийской» партии «Оппозиционная платформа». Именно эта сила набирает сейчас очки, подталкивая президента Украины к краху. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Хорошо это или плохо, что музыка перестала быть связывающим массы общественным феноменом и стала сугубо узкогрупповым? Всё, что объединяет общество – это хорошо, а то, что разъединяет – плохо. Объединяющей всех современной музыки практически не осталось. Подробности...
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Нельзя оставлять людей без поддержки

Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области
Какими бы сложными не были внешние обстоятельства, мы всегда помним о наших обязательствах перед гражданами. В этот сложный период просто нельзя оставлять людей без поддержки. В Самарской области своих не бросают. Подробности...

Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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16:32

Работники культуры удаленных районов Чукотки прошли обучение в ведущих центрах России

Более 20 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Чукотки, в том числе и самых удаленных, прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта, сообщил сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.
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    ЦБ ограничил операции «Киви банка»

    10 декабря 2020, 08:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Банк России по итогам проверок ввел с 7 декабря ряд ограничений на некоторые операции «Киви банка» (Qiwi Bank). Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов, следует из материалов компании Qiwi.

    «ЦБ РФ ввел определенные ограничения в отношении операций Qiwi Bank, в том числе, начиная с 7 декабря 2020 года, приостановление или ограничение большинства видов платежей иностранным торговым компаниям, денежные переводы на предоплаченные карты с корпоративных счетов», – передает ТАСС материалоы компании.

    Компания отмечает, что проверка ЦБ проходила с июля по декабрь и касалась периода деятельности банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. Действия регулятора носили плановый характер. В ходе проверки, по данным Qiwi, выявлены определенные нарушения и недостатки, касающиеся прежде всего требований к отчетности и ведению документации. По результатам проверки регулятор также наложил на кредитную организацию штраф в размере 11 млн рублей (около 150 тыс. долларов).

    «Мы считаем, что наложенные на нас ограничения в первую очередь обусловлены общими тенденциями к усилению киберезопасности и трансграничных платежей, которые мы проводим», – отметили в компании.

    «В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ЦБ для устранения выявленных недостатков и нарушений. Не может быть никаких гарантий, что на нас не будут наложены дополнительные ограничения в результате этих или любых других мер. Наши прошлые и будущие операции также могут стать предметом более пристального внимания ЦБ в результате этих событий. Кроме того, мы принимаем меры для сведения к минимуму воздействия ограничений на наш бизнес, но нельзя гарантировать, что мы добьемся успеха в этом», – отметила компания.

    Основным акционером Qiwi является сооснователь компании Сергей Солонин, ему принадлежит 65,7% голосов, банк «Открытие» владеет 13,1% голосов, CEO Qiwi Борис Ким.

    Напомним, Роскомнадзор внес сайты платежных сервисов Qiwi и Skrill в реестр запрещенной информации поскольку на отдельных страницах сайтов размещены ссылки на запрещенные онлайн-казино.

    Кроме того, реализована возможность принимать платежи для участия в азартных играх.

    В Qiwi обещали выполнить предписание Роскомнадзора и удалить запрещенную информацию.

    Позднее сайты Qiwi и Skrill были исключены из реестра запрещенной информации.


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