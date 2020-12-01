Участвовавший в оргии евродепутат подал в отставку

Депутат Европарламента, пойманный на запрещенной секс-вечеринке, оказался представителем Венгрии Йожефом Сайером, сообщают СМИ.

«Я прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это», – заявил 59-летний Сайер, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euronews.

При этом парламентарий отрицает, что употреблял или имел при себе наркотики. Сайер был избран в Европарламент от правящей в Венгрии партии «Фидес». Депутат направил спикеру заявление об отказе от мандата.

Во вторник сообщалось, что полицейские остановили секс-вечеринку, проходившую в квартире в центре Брюсселя. За нарушение требований изоляции оштрафовали нескольких человек, в числе которых депутат был Европейского парламента.