Депутата Европарламента задержали на секс-вечеринке в Бельгии

Полицейские остановили секс-вечеринку, проходившую в квартире в центре Брюсселя. За нарушение требований изоляции оштрафовали нескольких человек, в числе которых депутат Европейского парламента.

Инцидент произошел в пятницу вечером, на вечеринке присутствовали 25 человек, пишет The Brussels Times.

Отмечается, что депутат Европарламента пытался скрыться при появлении правоохранителей, но был задержан и допрошен. Также на мероприятии были замечены несколько дипломатов. В квартире полицейские обнаружили наркотики.

Правительство Бельгии объявило о продлении жесткого карантина до 1 февраля 2021 года с минимальными послаблениями. Так, в стране останутся закрытыми рестораны, кафе и бары, культурные, спортивные и развлекательные учреждения. Предприятия должны продолжать организовывать работу персонала в удаленном режиме, ношение защитных масок обязательно во всех общественных местах и на открытом воздухе.Кроме того, в стране продолжит действовать комендантский час с 00.00 (02.00 мск) до 05.00 часов, при этом в Брюсселе – с 22.00 до 06.00.

Из-за жестких ограничений в Бельгии произошли столкновения протестующих с полицией. Ранения получили семь человек, в том числе четверо полицейских.