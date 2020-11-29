Полицейские пострадали в ходе беспорядков из-за карантина в Бельгии

Семь человек, в том числе четверо полицейских, получили ранения во время беспорядков и столкновений с полицией, которые произошли в субботу в бельгийском Льеже после манифестации против карантинных мер правительства.

Телеканал RTBF сообщает, что в несанкционированной акции участвовали более 500 человек, около 400 из них были задержаны для выяснения личности, передает ТАСС.

После идентификации и составления протоколов большинство были отпущены, за исключением 17 человек, арестованных за административные правонарушения – участие в уличных беспорядках и попытки прорыва оцепления полиции.

Еще трех человек арестовали в уголовном порядке: двое за вооруженный мятеж и еще один за умышленную порчу имущества.

Спонтанные акции протеста последовали в разных регионах Бельгии после того, как правительство в пятницу объявило о продлении жесткого карантина до 1 февраля 2021 года с минимальными послаблениями.

Так, в стране останутся закрытыми рестораны, кафе и бары, культурные, спортивные и развлекательные учреждения. Предприятия должны продолжать организовывать работу персонала в удаленном режиме, ношение защитных масок обязательно во всех общественных местах и на открытом воздухе.

Кроме того, в стране продолжит действовать комендантский час с 00.00 (02.00 мск) до 05.00 часов, при этом в Брюсселе – с 22.00 до 06.00.

Также власти Бельгии настоятельно рекомендовал гражданам воздержаться от поездок за границу на зимние каникулы. Остаются под запретом и частные вечеринки: любая семья имеет право пригласить не более одного человека, те, кто живут одни, – максимум двух человек.

Полиция дали право контролировать соблюдение этих мер, любые нарушения караются штрафом от 250 евро для каждого нарушителя.

Также на Новый год отменены традиционные фейерверки в столице и крупных городах.

Единственным послаблением стало решение открыть с 1 декабря непродовольственные магазины, при условии соблюдения жестких правила: один покупатель на 10 квадратных метров, обязательное ношение масок, каждый покупатель должен находиться в магазине не более получаса, за покупками можно ходить только в одиночестве.

Также правительство разрешило открыть некоторые бассейны и музеи.

В Бельгии, население которой составляет 11,5 млн человек, за последние две недели в сутки выявляется в среднем 3,3 тыс. новых случаев болезни, умирает около 160 человек. Общее число заразившихся составляет 574,4 тыс. человек, 16,4 тыс. умерли.

Ранее в Лондоне полиция задержала более 150 участников протестов против ограничений, введенных из-за коронавируса.