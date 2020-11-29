Полиция задержала более 150 участников протестов в Лондоне

В Лондоне на акциях протеста против ограничений, введенных из-за коронавируса, задержали более 150 человек, сообщила полиция города.

За «различные правонарушения, в том числе нарушение введенных в связи с коронавирусом правил, нападение на офицера полиции и владение наркотиками» задержали 155 человек. В акциях приняли участие несколько сотен человек, передает РИА «Новости».

Полиция сообщила, что «принимала превентивные меры, чтобы помешать людям собираться группами, и призывала их разойтись по домам». Дорожная полиция остановила несколько автобусов с людьми, направлявшимися в Лондон, чтобы принять участие в протестах. Sky News сообщал о стычках между полицейскими и демонстрантами. Daily Mail пишет, что на улицы города вышло несколько тысяч человек, передает ТАСС.

Суперинтендант Стюарт Белл, руководившей полицейской операцией, заявил, что задержания «стали прямым следствием нарушения закона этими лицами, в отдельных случаях проявлявшими агрессию в отношении сотрудников полиции и создававшими помехи движению транспорта».

Тем временем консервативное правительство Великобритании заявило о готовности пойти на уступки парламенту в вопросе о сроках действия ограничительных мер, которые будут введены после окончания карантина в Англии. В письме, направленном рядовым депутатам-тори, премьер-министр страны Борис Джонсон пообещал, что в конце января у Палаты общин будет возможность проголосовать по вопросу о целесообразности продления ограничений до конца марта.

В сентябре премьер Британии сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. В конце октября Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников». С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений.