В Тбилиси началась акция против результатов выборов

Грузинские оппозиционеры и их сторонники, требующие назначения новых парламентских выборов, вновь собираются в центре Тбилиси перед парламентом.

Ожидается, что акция будет немногочисленная. Однако некоторые активисты собираются нарушить правила комендантского часа, которые входят в силу вечером из-за ситуации с COVID-19. Согласно установленным мерам, передвижение ограничено с 22.00 до 05.00 (21.00 до 04.00 мск), передает РИА «Новости».

Ранее заместитель министра МВД Кахабер Сабанадзе заявил, что МВД Грузии задержало 19 сторонников оппозиции, пытавшихся штурмовать ЦИК Грузии, повреждения различной степени тяжести получили 14 полицейских, трое журналистов и десять участников акции.

Напомним, грузинская оппозиция, несогласная с итогами проигранных ею выборов в парламент 31 октября, после ночных столкновений с полицией у здания ЦИК, в понедельник вечером решила вновь собраться на проспекте Руставели.

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал зачинщиком попыток штурма ЦИК одного из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Никанора Мелия, который в июне прошлого года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси.