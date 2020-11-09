При штурме здания ЦИК в Грузии пострадали14 полицейских

МВД Грузии задержало 19 сторонников оппозиции, пытавшихся штурмовать ЦИК Грузии, повреждения различной степени тяжести получили 14 полицейских, трое журналистов и десять участников акции, заявил в понедельник на брифинге заместитель министра МВД Кахабер Сабанадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, сторонники оппозиции задержаны за «нарушение общественного порядка и неподчинение законным требованиям полиции».

По его словам, протест у ЦИК Грузии вышел за рамки закона, участники акции «хотели ворваться в здание, бросали в полицейских камни, тяжелые и подожженные предметы».

Грузинская оппозиция, несогласная с итогами проигранных ею выборов в парламент 31 октября, после ночных столкновений с полицией у здания ЦИК, в понедельник вечером решила вновь собраться на проспекте Руставели.

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал зачинщиком попыток штурма ЦИК одного из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Никанора Мелия, который в июне прошлого года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси.