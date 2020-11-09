Лидер антироссийских протестов в Тбилиси назван руководителем штурма грузинской ЦИК

Грузинская оппозиция, несогласная с итогами проигранных ею выборов в парламент 31 октября, после ночных столкновений с полицией у здания ЦИК, в понедельник вечером решила вновь собраться на проспекте Руставели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Накануне оппозиционеры собрали в центре Тбилиси примерно семь тысяч сторонников, после чего направились блокировать ЦИК.

Десятки сторонников оппозиции пытались ворваться в здание, оскорбляли полицейских и журналистов, в связи с чем против них применили водометы. Параллельно в это же время в соцсетях грузинские врачи обращались к участникам акций, говоря, что те не соблюдают нормы поведения при пандемии коронавируса, что может вызвать коллапс медицинской системы в Грузии.

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал зачинщиком попыток штурма ЦИК одного из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Никанора Мелию, который в июне прошлого года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси.

«Предупреждаем Мелию и его зондеров, что каждый из вас ответит по всей строгости закона», – заявил исполнительный секретарь правящей партии.

«Криминал Мелия руководит штурмом ЦИК», – отметил он.

«Вскоре в нашей стране наступит время, когда криминалы будут не в политике, а в тюрьмах», – предупредил Ираклий Кобахидзе.

Как заявила ранее на акции в Тбилиси представитель оппозиции Елена Хоштария, власти должны назначить новые выборы, поменять состав ЦИК и освободить политзаключенных.