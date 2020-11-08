Полиция применила водомет для разгона протестующих у здания ЦИК в Тбилиси

Полиция приступила к разгону митингующих у здания ЦИК в Тбилиси, сообщается в воскресенье на грузинском телеканале «ТВ Пирвели».

Протестующих против результатов парламентских выборов разгоняют водометами, также были слышны выстрелы. Телеканал передает, что участники акции в ответ забрасывают полицию камнями, передает ТАСС.

Отмечается, что в данный момент у здания ЦИК мобилизован спецназ. Протестующие не покидают территорию ЦИК, однако подойти близко к зданию им не позволяют силовики. Столкновений сторон в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч сторонников грузинской оппозиции в воскресенье митингуют в Тбилиси и Батуми, требуя новых выборов в парламент и грозя национальным неповиновением.

Напомним, свозимые из регионов в Тбилиси на митинг оппозиции, несогласной с итогами выборов в парламент 31 октября, получают 20 до 50 лари (от шести до 15 долларов), также их обеспечивают продуктами питания.

До этого стало известно, что исполнительный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе передал в Службу государственной безопасности Грузии (СГБ) список лиц, которые могут быть причастны к попытке дестабилизации в стране на фоне акций протеста оппозиции, несогласной с результатами выборов в парламент.