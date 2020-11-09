Белая медведица Мурма умерла в зоопарке Москвы

В Московском зоопарке сообщили о смерти белой медведицы по кличке Мурма, ей было 29 лет.

«Умерла наша белая медведица Мурма. Она была в крайне преклонном возрасте – совсем немного не дожила до своего 30-летия. Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь нашей любимой медведицы. Но, к сожалению, возраст уже не позволил – в дикой природе они очень редко доживают до таких лет», – говорится в сообщении зоопарка в Facebook.

Мурма привезли в зоопарк Москвы еще медвежонком в 1991 году. До конца своих дней медведица вела активный образ жизни: она гуляла, плавала в бассейне и ловила рыбу. Она без агрессии позволяла сотрудникам зоопарка проводить медосмотр и брать кровь на анализ.

За свою жизнь она родила десять медвежат, которые разъехались по зоопаркам мира. Потомство Мурмы живет в Европе, Китае и Японии.

В 2019 году в интернет попали записи с видеокамер зоопарка, на которых видно, что уборщица осталась жива после внезапного столкновения в вольере с белым медведем. В вольере находилась медведица Мурма, которая также не пострадала.