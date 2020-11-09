Кремль назвал тревожной ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России остается тревожной, правительственный штаб ежечасно занимается этими вопросами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов», – добавил он, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что в какой-то момент может стать слишком поздно и система здравоохранения очень быстро может быть перегружена, если не ввести локдаун.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 млн 796 тыс. 132 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 335 тыс. 141, из них 10 722 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 256 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 30 793 человека.

Накануне, 8 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 20 498. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 1300.