Сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве в понедельник 9 ноября, прощание будет закрытым, сообщил его представитель Олег Сташкевич.

«Завтра, 9 числа хороним Михаила. Учитывая обстоятельства, которые все понимают, мы должны беречь друг друга, нам нельзя собираться», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом представитель добавил, что прощание будет закрытым. Он не уточнил, на каком кладбище похоронят сатирика.

В пятницу о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. Адвокат Сергей Жорин предположил, как могут разделить наследство писателя-сатирика Михаила Жванецкого его родственники, включая внебрачных детей.

В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком. Представитель Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Украины Владимир Зеленский.