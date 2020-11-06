Умер Михаил Жванецкий

В возрасте 86 лет скончался советский и российский юморист, писатель-сатирик и исполнитель своих литературных произведений Михаил Жванецкий, об этом сообщила певица Алла Пугачева.

«Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», – написала Пугачева в своем Instagram под постом с фотографией Жванецкого.

Сообщение о смерти сатирика подтвердил и представитель юмориста Олег Сташкевич. «Я могу только подтвердить – он умер», – сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что сатирик решил прекратить публичные выступления, это было связано с возрастом. Сташкевич сообщал, что коронавирус стал главной причиной, по которой на самом деле артист прекратил выступления.

Жванецкий 6 марта 2020 года отметил свое 86-летие. Он является народным артистом России и лауреатом премии президента России. Также является членом Российского еврейского конгресса.

В студенчестве Жванецкий участвовал в самодеятельности, писал миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре. В 1963 году познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил в свой театр.

Работая в театре Райкина, сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко. Он написал для них более 300 миниатюр и монологов.

Жванецкий известен как ведущий передачи на «России 1» «Дежурный по стране». Член Союза писателей СССР (1978-1991), Союза писателей России (1992). Член Союза писателей Москвы. Также Жванецкий – народный артист России (2012), народный артист Украины (1999).

Награжден орденом Дружбы народов (1994), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2009) и III (2019) степени.

Лауреат Премии президента России в области литературы и искусства (2001), лауреат независимой премии «Триумф» (1994). Почетный гражданин города Одессы.

В 2019 году ВЦИОМ проводил опрос, попросив россиян рассказать, кто их любимый юморист. Любимым юмористом они назвали Михаила Задорнова, на втором и третьем местах значатся Евгений Петросян и Михаил Жванецкий.