Россияне назвали любимого юмориста

Любимым юмористом россиян остается Михаил Задорнов, на втором и третьем местах – Евгений Петросян и Михаил Жванецкий, следует из опроса ВЦИОМ, посвященного Всемирному Дню смеха.

Смотреть юмористические передачи любят 59% россиян, 6% делают это ежедневно. Несколько раз в неделю юмористические передачи смотрит каждый четвертый (25%), еще 22% – несколько раз в месяц, 6% – несколько раз в год. При этом в основном юмористические передачи предпочитают смотреть люди старшего поколения (69% среди 60 лет+), следует из данных ВЦИОМ.

Любимым юмористом остается Михаил Задорнов (21%, среди 45-59-летних – 28%), на втором месте – Евгений Петросян (20%, 28% среди 60 лет+).

«В топ-3 «народного» рейтинга юмористов также вошел Михаил Жванецкий – 9% (14% среди 60 лет+). Молодежь (18-24 года) любит посмеяться над шутками Павла Воли (20%) и Гарика Бульдога Харламова (14%)», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

Также в рейтинг вошли Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин, за них проголосовали по 5% сограждан.

Телефонный опрос проведен 28 марта 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, Задорнов умер в ноябре 2017 года на 70-м году жизни.