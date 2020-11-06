В Сети отреагировали на смерть Жванецкого

Представители российского шоу-бизнеса и СМИ выразили соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого.

«Когда-то, лет сорок назад, Михаил Михайлович Жванецкий почти полностью описал нам весну этого года. Сегодня этот год забрал его. (...) Светлая память», – написал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем телеграм-канале.

«Была на его выступлении до коронавируса на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно – просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек», – заявила в Telegram телеведущая Ксения Собчак.

Максим Галкин также принес соболезнования родным и близким Жванецкого. «Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой! Соболезнования родным, Наташа, Дима, держитесь!» – написал юморист в Instagram.

«Ох, Жванецкий... Царство Небесное», – добавила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем аккаунте в Telegram.

«Умер Михаил Жванецкий, главный сатирик СССР, человек, который мог шутить над чем угодно», – написал журналист Дмитрий Смирнов.

Советская и российская телеведущая Регина Дубовицкая коротко прокомментировала известие о смерти сатирика. «Ушла эпоха. Не знаю, что еще сказать», – передает ее слова RT.

«Я уже все знаю, глубоко скорблю», – ответил певец Лев Лещенко РИА «Новости» на просьбу прокомментировать смерть Жванецкого.

«Михаил Жванецкий – это Советский Союз на финише его исторического забега, описанный чрезвычайно остроумно и очень язвительно, но без оголтелой злобы, которая стала отличительной чертой смехачества более позднего времени, и участливо. Та самая наша страна, в которой родилось и выросло пока еще большинство соотечественников. Страна тяжелая, но по-своему уникальная и целостная. После ее распада многое, порожденное этой проблемной целостностью, ушло безвозвратно», – написал в связи с кончиной сатирика главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.



«Большинство через некоторое время превратится в меньшинство, а потом сойдет на нет. Наверное, тогда Жванецкого перестанут воспринимать так, как он воспринимался раньше. Возможно, он останется для гурманов летописцем ушедшей эпохи. Или тогда-то в его текстах и откроется непреходящее, что мы сейчас не видим, воспринимая его исключительно на злобу дня. Но это потом. А сейчас – невыносимо грустно, потому что вот тут точно не будет преувеличением, что ушла эпоха. После уроженца Тбилиси [режиссера Георгия] Данелии одессит Жванецкий оставался, наверное, последним ее автором. RIP», – заключил Лукьянов.