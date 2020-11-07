Юрист предположил, как разделят наследство Жванецкого

Адвокат Сергей Жорин предположил, как могут разделить наследство писателя-сатирика Михаила Жванецкого его родственники, включая внебрачных детей.

Жорин в беседе с порталом «Телепрограмма» отметил, что внебрачные дети также могут претендовать на наследство, но при этом важно установить родство.

«Если юридически оно не было оформлено, то у этого ребенка будут проблемы. Сначала он будет пытаться устанавливать родство, а потом вступать в наследство, что не так-то просто», – сказал юрист.

В случае если супруги не заключали брачный договор, то половина нажитого в браке имущества полагается вдове, остальное поделят наследники первой очереди: дети и супруга.

«Если считать и шестого предполагаемого сына, то каждый из наследников вместе с женой может получить по одной седьмой от половины наследства, то есть в общем по одной четырнадцатой доле», – пояснил Жорин.

Если же было завещание, то тогда имущество будут разделять по нему, добавил эксперт.

«Но если кто-то из наследников первой очереди нетрудоспособен, например пенсионер, ребенок, не достигший совершеннолетия или инвалид, то ему полагается обязательная доля», – указал адвокат.

В пятницу о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком. Представитель Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Украины Владимир Зеленский.