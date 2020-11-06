Путин выразил соболезнования родным Жванецкого

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого.

«Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово – стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах, и за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах. Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком», – приводит пресс-служба Кремля текс телеграммы главы государства.

Также соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося сатирика выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Михаил Михайлович Жванецкий навсегда останется с нами в своих произведениях. Хочу высказать слова сочувствия и поддержки его родным, близким и коллегам, всем, кто любил и ценил этого замечательного человека. Светлая ему память», – написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что Жванецкий в совершенстве владел искусством перевоплощения и всегда мудро подмечал едва уловимые моменты нашей жизни. Медведев добавил, что строки из его произведений стали энциклопедией крылатых фраз.

«Всегда с теплотой вспоминаю свое личное общение с Михаилом Михайловичем, его особое обаяние большого артиста, тонкую иронию, умение быть предельно откровенным и никогда не фальшивить», – добавил он.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин, передав глубокие соболезнования родным и близким сатирика, отметил, что афоризмы Жванецкого становились крылатыми и уходили в народ, что было лучшим признанием для автора, передает ТАСС.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Жванецкого, назвав его «всеми любимым сатириком и артистом, гениальным мастером слова».

«Нам посчастливилось быть его современниками. Несколько поколений нашей страны выросло на шутках Михаила Михайловича. Его литературный дар, острое перо, активная гражданская позиция всегда заслуживали уважения», – сказал Шапошников.

Он отметил, что многие меткие фразы сатирика стали крылатыми, например: «Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей», «Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит», «Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо» и многие-многие другие.

В пятницу о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком.

В начале октября Жванецкий решил прекратить публичные выступления, это было связано с возрастом. При этом представитель юмориста сообщал, что коронавирус стал главной причиной, по которой на самом деле артист прекратил выступления.