В Москве предложили увековечить память о Жванецком

Необходимо увековечить память советского и российского юмориста Михаила Жванецкого, с таким предложением выступил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Этот человек – уникальный, память о нем будет жива в его потрясающем творчестве, но, конечно, и мы должны будем увековечить его память, такой удивительный человек жил рядом с нами. И мы, конечно, должны его помнить. Память о нем будет увековечена», – заявил Герасимов в беседе с РИА «Новости».

Память можно увековечить табличкой, но могут быть рассмотрены и другие предложения, отметил депутат. «С удовольствием рассмотрим и уверен, что поддержим», – сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что у нее сложились «самые лучшие впечатления» о Жванецком как о человеке.

«Конечно, его творчество – это целая эпоха в такой специальной литературе, сатирической. С тех пор многие из его афоризмов ходят в народе и уже стали народными поговорками. Поэтому, конечно, очень жалко, он достойно прожил свою жизнь, очень правильно прожил ее. Никогда не гнулся под власть, никогда не поддакивал народу, говорил нам правду в лицо, что он о нас думает обо всех. И очень добрым был человеком. Его сатира никогда не была злобной. Она всегда была доброй и направлена на то, чтобы сделать людей лучше. Поэтому Жванецкий – это, конечно, большая утрата для нас всех», – отметила парламентарий.

Она добавила, что встречалась с юмористом несколько раз. «Много лет назад мы с ним вместе были на юбилее «Жигулей», автомобильного завода. Выступали там на юбилее», – добавила Драпеко.

«Очень милый, добрый обходительный человек», – заключила она.

Ранее о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. В начале октября он решил прекратить публичные выступления, это было связано с возрастом. При этом представитель юмориста сообщал, что коронавирус стал главной причиной, по которой на самом деле артист прекратил выступления. В Сети также отреагировали на смерть юмориста.