Харрис заявила о способности Байдена «исцелить» Америку

Кандидат в вице-президенты США Камала Харрис в ходе выступления в Уилмингтоне выразила уверенность, что Джо Байден «сможет исцелить и объединить» США.

«Джо сможет исцелить и объединить [Америку]. Это человек с опытом и твердой рукой. Личный опыт позволил ему обрести смысл существования. И это поможет нам всем, как единому народу, вновь обрести общую цель», – приводит ТАСС слова Харрис в ходе выступления в Уилмингтоне.

«Вы сделали свой выбор, – обратилась она к американцам, поддержавшим Байдена. – Вы выбрали надежду, единство, уважение, веру в науку и правду. Вы выбрали Джо Байдена следующим президентом Соединенных Штатов Америки».

Ранее Байден в ходе выступления в Уилмингтоне в штате Делавэр объявил в эфире американских каналов о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

В субботу США установили новый рекорд по числу выявленных случаев коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем хорош Байден для России.

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