Мишустин подтвердил готовность России помогать странам СНГ в борьбе с коронавирусом

Председатель правительства Михаил Мишустин подтвердил готовность России помогать коллегам по СНГ в борьбе с коронавирусом, отметив, что российские тесты уже переданы во все страны содружества, Российская Федерация будет работать над поставками партнерам вакцины от COVID-19.

«Коронавирус, к сожалению, пока не отступает. Наши профильные структуры работают вместе, чтобы остановить распространение заболевания. Еще раз хотел бы подтвердить готовность России помогать партнерам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть», – передает РИА «Новости» слова Мишустина в пятницу на заседании совета глав правительств СНГ, которое прошло по видеосвязи.

Он уточнил, что российские тесты для диагностики коронавируса уже переданы во все государства содружества. Специалисты Роспотребнадзора и Минздрава консультируют своих коллег в этих странах, добавил российский премьер.

«В России также зарегистрированы вакцины от коронавируса двух производителей. Сейчас мы создаем условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку и, конечно, будем работать над поставками вакцины в другие наши братские государства, в другие страны», – подчеркнул Мишустин.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.